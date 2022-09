Roma – Si è svolta nel pomeriggio, presso la Sala Aniene della Regione Lazio, la conferenza stampa di presentazione della squadra italiana di atletica leggera che prenderà parte alla prima edizione della European Dynamic New Athletics Under 20 Clubs di atletica leggera, che si svolgera a Castellon (SPA) i prossimi sabato 17 e domenica 18 settembre. Sarà la prima edizione della nuova formula D.N.A. che sostituisce in pratica quella che era la Coppa dei Campioni per clubs giovanile.

I protagonisti per l’Italia saranno i ragazzi della categoria Under20 (Allievi e Junior), i Campioni d’Italia della Studentesca Milardi e le vice campionesse delle Fiamme Gialle G. Simoni che per l’occasione hanno voluto simbolicamente “fondersi” nella comune radice regionale, denominandosi “Team Lazio”. Quest’ultimo si contenderà la vittoria della manifestazione continentale con altre 11 rappresentative: Clermont Auvergne Athlétisme (FRA), Blackheath & Bromley Harriers AC (GBR), Playas Castellon (ESP), CD Surco Lucena (ESP), ENKA Sports Club (TUR), Federació Andorrana d’Atletisme (AND), ENKA Sports Club (TUR), TV Länggasse Bern (SUI), Oslo og Akershus (NOR), Ratoath AC (IRE), Sparta Atletik & Løb (DEN), AK Škoda Plzeň (CZE).

Foto 2 di 2



La squadra sarà composta da 9 allieve delle Fiamme Gialle G. Simoni: Aurora Brugnoli, Elisa Fossatelli, Marta Cirilli, Sara Cirillo, Margherita Traversa Young, Nicole Cesaretti, Lucrezia Bianchi, Greta Donato, Melania Efua Castello, e da 8 Allievi dell’atletica Studentesca Andrea Milardi: Jacopo Capasso, Damiano Dentato, Matteo Lami, Gabrielangelo Brodone, Godspowew Santini, Ernest Mulumba, Francesco De Santis, Gianmarco Difilippo.

La manifestazione sarà molto innovativa, con un format dinamico. Le squadre partecipanti si dovranno scontrare in 11 specialità, cercando di portare a casa il maggior numero di punti nei 2 match eliminatori di sabato (di 6 squadre ciascuno) per accedere alla finale di domenica.

Moderati da Roberto Tavani, Delegato allo sport della Regione Lazio, gli interventi sono iniziati da Chiara Milardi, dirigente dell’Atletica Studentesca Rieti, che ha sottolineato come “il nostro club si fonda su una tradizione ed una passione familiare ultradecennale, e da sempre ha ritenuto la promozione sportiva, la capacità di coinvolgere i nostri giovani e portarli ogni giorno sul campo, obiettivi ancor più importanti dei risultati agonistici, che pure a livello giovanile non sono assolutamente mancati”.

Successivamente è stato il turno del Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza Gen.B. Flavio Aniello, il quale ha sottolineato come “tramite la Sezione Giovanile di Atletica Leggera “Gaetano Simoni”, la Guardia di Finanza è onorata di partecipare alla prima edizione europea del progetto DNA Under 20, portando in dote un simbolo, quello di “We run together”, già utilizzato negli omonimi meeting organizzati per promuovere i più alti valori etici ed inclusivi dello sport. Siamo lieti, altresì, di essere accompagnati, nell’avventura spagnola, da altra storica e ben radicata società laziale, la “Atletica Minardi” di Rieti che, parimenti, promuove numerosi progetti tra gli adolescenti. Riuniti sotto il patrocinio concesso di “TEAM LAZIO”, cercheremo di portare alto l’orgoglio dell’appartenenza alla nostra Regione, nella speranza di essere altresì promotori della più ampia diffusione della pratica sportiva”.

Dopo che il Dott. Riccardo Viola, Presidente del Coni Regionale del Lazio, ha manifestato “la grande soddisfazione per il Coni regionale di poter vantare due società laziali che rappresenteranno l’Italia nella più importante kermesse giovanile a squadre d’Europa”, ha chiuso gli interventi il padrone di casa, il Presidente della Regione Nicola Zingaretti. “Siamo orgogliosi di avervi qui, ragazzi, e del fatto che rappresenterete la nostra Regione a livello internazionale. Per il Lazio è motivo di vanto, soprattutto perché abbiamo sempre creduto nello sport come straordinario strumento di coesione sociale e crescita dei nostri giovani. Per questo abbiamo dato un costante supporto alle Scuole del territorio, recuperato strutture sportive in disuso da anni e rilanciato i grandi eventi sportivi internazionali non solo a Roma, ma in più parti del nostro territorio. In bocca al lupo ragazzi, siamo tutti con voi!”.

Al termine della cerimonia, il Generale Flavio Aniello e Chiara Milardi hanno voluto omaggiare il Presidente Zingaretti, della maglia del “Team Lazio” con cui gareggeranno gli atleti sabato e domenica.

(foto@UfficioStampaFiammeGialle)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.