Bari – Il taekwondo azzurro si regala un’emozione d’oro. Ai Campionati Europei, in corso a Bari, Vito Dell’Aquila ha vinto il titolo continentale nei -58 kg.

Il campione tricolore ha sconfitto in finale l’irlandese Jack Woolley per 24-22, dopo aver superato in semifinale per 40-18 l’azero Magomedov, ai quarti, per 2-0 al Golden Point, il portoghese Rui Braganca e agli ottavi, per 24-20, il britannico Yarrow. Dell’Aquila, grazie a questo successo, incamera punti pesanti (40) per il ranking olimpico in vista dei Giochi di Tokyo 2020.

Notte magica per il #Taekwondo azzurro! A Bari Vito Dell'Aquila sale sul tetto d'Europa nei -58 kg e oltre al fantastico oro mette in cassaforte punti pesanti per #Tokyo2020. Complimenti alla @taekwondofita guidata dal Presidente @CitoTkd e al nostro grande campione!🇮🇹#ItaliaTeam pic.twitter.com/qqcYBa4K2l — Giovanni Malagò (@giomalago) November 1, 2019

(Il Faro on line) (fonte e foto coni.it)