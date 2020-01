Fiamme Gialle, Arianna Fontana argento agli Europei

Debrecen – Iniziano bene i Campionati Europei per Arianna Fontana e Martina Valcepina, dove nella Fonix Hall di Debrecen conquistano subito due medaglie.

Arianna Fontana, nella gara 1500 metri conquista una splendida medaglia d’argento con il tempo di 2:36.134, alle spalle della vincitrice dell’oro, l’olandese Suzanne Schulting (2:35.915) e la medaglia di bronzo della tedesca Anna Seidel (2:36.319). Nella stessa gara Martina Valcepina si è qualificata per la Finale B, concludendo al 10° posto in classifica finale.

Nella gara dei 500 metri la medaglia è andata alla gialloverde Martina Valcepina che, grazie al tempo di 43.568, conquista un’ottima medaglia d’argento, battuta dall’olandese Suzanne Schulting in 43.442 (oro anche nei 1500m) e la medaglia di bronzo è andata alla polacca Natalia Maliszewska che ha concluso la sua prova in 43.709.

In campo maschile, nei 1500 metri, buon 13° posto per il neo arruolato Andrea Cassinelli, che ha concluso la sua prova in 2:22.877, nella gara in cui il miglior atleta italiano è stato Yuri Confortola (C.S. Carabinieri) con il suo 8° posto.

Medaglia d’oro al padrone di casa, l’ungherese Shaoang Liu (2:25.871), argento per l’olandese Itzhak de Laat (2:25.960) e bronzo all’israeliano Vladislav Byakonov (2:26.075).

Nei 500 metri Andrea Cassinelli non è andato oltre i quarti di finale.

Il programma della giornata di oggi

Domenica 26 gennaio (diretta online su RaisportWeb)

Ore 11.15: ripescaggi 1500 e 500

Ore 14: quarti di finale, semifinali e finali 1000, super finali 3000, finali staffette

(Il Faro on line)(foto@lapresse)