Da Sanremo al campo di calcio: Junior Cally firma con il Fiumicino 1926

Fiumicino – Dal palco del teatro Ariston di Sanremo al campo di calcio. Antonio Signore, in arte Junior Cally, dopo aver partecipato al 70mo Festival della Canzone Italiana (leggi qui), torna in patria per dedicarsi anche allo sport, supportando il Fiumicino Calcio nella corsa all’eccellenza. E così, il giovane rapper di Focene oggi ha firmato con la società e domenica 23 febbraio debutterà al Desideri con la maglia rossoblu. A renderlo noto è la stessa società di calcio.

(Il Faro online)