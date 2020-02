Europei di Lotta, Rinaldi perde il bronzo. Domani in gara Chamizo

Ostia – A chiudere questa quinta giornata di Europei di Lotta al PalaPellicone di Ostia, le fasi eliminatorie del primo gruppo dei liberisti e la finale per il bronzo di Enrica Rinaldi.

Enrica, dopo il percorso eliminatorio di ieri, si trova oggi di fronte alla rumena Catalina Axente. Il risultato dà purtroppo ragione alla rumena (5-1) e per l’azzurra sfuma il bronzo europeo.

Per quanto riguarda il primo gruppo della lotta libera non è la migliore delle giornate. Givi Davidovi (57kg), Abdellatif Mansour (65) e Salvatore Diana (79) sono fuori al primo turno per mano di tre rumeni: Andrei Dukov, George Bucur e Nazhmudinov. Bravo invece Gianluca Talamo (70) che vince il primo round ai danni del Kosovaro Alban Sopa (11-1), ma deve poi purtroppo arrendersi ai quarti di finale contro Mirza Skhulukhia dopo un bel incontro finito 6-2. Per tutti e quattro sfuma la possibilità del ripescaggio.

Il più atteso, Abraham Conyedo Ruano, difficile a credersi, si ferma al primo turno con il rumeno Saritov. L’incontro ha messo in risalto la bravura di entrambi gli atleti e si è chiuso, sfortunatamente, per 6-4. Saritov arriva in finale ed Abraham è ripescato. Domani sfiderà il polacco Radoslaw Baran per tentare di accedere alla finale per il bronzo.

Domani sulle materassine, oltre a Conyedo, l’ultimo gruppo dello Stile libero composto da Simone Vincenzo Piroddu (-61), Frank Chamizo Marquez (-74), Aaron Caneva (-86), Simone Iannattoni (-92) e Ryan John Malo (125).

(Il Faro on line)(foto@fijlkam)