Europei di lotta, l’azzurro Kakheshvili vince il bronzo nella greco romana

Sofia – Si chiudono i Campionati Europei 2021 di Varsavia con 3 medaglie di bronzo e 2 quinti posti per la nazionale italiana. I protagonisti dell’Europeo di Roma 2020 si sono confermati un anno più tardi: dopo Frank Chamizo e Dalma Caneva, infatti, colpisce anche il greco romanista dei 97kg. Ottimo, dunque, il percorso degli azzurri che è finito oggi con il bronzo di Kakhelashvili e il quinto posto di Kabaloev.

Nikoloz Kakhelashvili, dopo la bella sfida di con Evloev, ha dominato la finale per il bronzo contro l’austriaco Markus Ragginger e ha conquistato un posto sul gradino più basso del podio. Zaur Kabaloev, invece, è partito dai ripescaggi dove ha battuto l’azero Namaz Rustamov ed è andato a giocarsi la finale per il bronzo contro il turco Murat Firat. Il risultato di 3-1 testimonia un incontro equilibrato in cui il turco ha avuto, però, la meglio. Per l’atleta azzurro è un ottimo quinto posto europeo.

Il prossimo appuntamento internazionale è con il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica di Sofia dal 6 al 9 maggio dove i nostri lottatori proveranno a strappare l’ambito pass olimpico. (fijlkam.it)

