Mondiali di Lotta, Chamizo è in finale per la medaglia di bronzo

Frank Chamizo ha conquistato la prima finale azzurra ai Campionati Mondiali di Lotta in scena a Belgrado. Una finale per il bronzo alla quale il campione azzurro, due volte oro iridato, è arrivato grazie a tre bellissime vittorie e una sconfitta in semifinale.

Frank, nella sua categoria dei 74 kg, ha infatti battuto 14-8 il georgiano Giorgi Sulava ai sedicesimi, poi 11-4 il coreano Seungbong Lee agli ottavi e, infine, si è imposto per 6-3 sul serbo Hetik Cabolov ai quarti di finale. Approdato in semifinale si è trovato di fronte il campione europeo in carica, lo slovacco Tajmuraz Salkazanov in quella che è stata una replica della finale per l’oro degli Europei 2022. Purtroppo, anche stavolta ha avuto la meglio il lottatore slovacco che ha chiuso l’incontro 3-0

Frank domani sera, tra le 18:00 e le 21:00, va alla ricerca del gradino più basso del podio in questi Mondiali serbi. Insieme a lui ci sarà anche Benjamin Honis, impegnato nelle fasi eliminatorie dei 97 kg.

Oggi in gara c’era anche Aron Caneva, che ha provato a raggiungere la finalina degli 86 kg di stile libero, ma che è stato sconfitto ai ripescaggi dal portoricano Ethan Ramos.

Ricordiamo che è rivedere i Mondiali Senior di Lotta in differita su Rai Sport: questa sera alle 23:50, domani alle 00:30 e domenica 18 alle 23:30. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.