Frank Chamizo Re d’Europa al Pala Pellicone: quarto oro nello stile libero

Ostia – Frank Chamizo Marquez, il campione già qualificato a Tokyo 2020, ha conquistato la sua quarta medaglia d’oro agli Europei.

La rassegna continentale in scena al PalaPellicone di Ostia, organizzata da Fijlkam e UWW, si è conclusa quest’oggi con un’ultima medaglia ad arricchire il bottino azzurro. Dopo gli argenti di Nikoloz Kakhelashvili e Dalma Caneva e il bronzo di Abraham Conyedo Ruano, Frank Chamizo si è aggiudicato l’oro nei 74kg ai danni del liberista russo Magomedrasul Gazimagomedov.

Un incontro tiratissimo che ha visto Frank sotto fino a 30 secondi dalla fine, prima di infilare 3 punti e chiudere 5 a 3. Il cammino dell’azzurro era cominciato con le nette vittorie di ieri contro Demirtas, Gadzihyev, Borzin e Kuramagomedov e si è concluso oggi nel migliore dei modi.

Oltre cinquecento atleti da tutta Europa per quella che doveva essere “una manifestazione di altissimo livello”, usando le parole del presidente Domenico Falcone. E di altissimo livello è stata, sia per la competizione in sé sia per l’avvicinamento all’evento più atteso, le Olimpiadi, a cui gli atleti vogliono arrivare più in forma che mai.

Molti di quelli che saranno i protagonisti di Tokyo erano qui sulle materassine di Roma a darsi battaglia per un titolo continentale. Non ha di certo sfigurato l’Italia che ha portato a casa ben quattro medaglie.

Il prossimo importante impegno dei lottatori sarà dal 19 al 22 marzo con la Gara di Qualificazione Olimpica europea a Budapest.

(Il Faro on line)