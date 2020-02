Fondi – Inizia ufficialmente una nuova era per Fondi: nel consiglio comunale di ieri, infatti, è decaduta la carica di sindaco di Salvatore De Meo, che, dopo mesi di attesa, si prepara a volare a Bruxelles in qualità di eurodeputato.

Questione di Brexit

Le elezioni europee si sono tenute lo scorso maggio. Ma allora perché De Meo vola a Bruxelles con quasi un anno di ritardo? Perché la sua era tutta una questione di Brexit: la sua carica dipendeva dall’uscita o meno della Gran Bretagna dall’Unione Europea – fatto poi accaduto lo scorso 31 gennaio -.

Da quel giorno, l’ormai ex sindaco di Fondi ha avuto un mese di tempo per scegliere se rimanere sul suo scranno o se volare finalmente in Europa. Nel momento in cui De Meo ha ufficializzato la sua decisione, il consiglio comunale ne ha preso atto e ha effettuato il passaggio di consegne.

Maschietto prende le redini del Comune di Fondi

Sarà Beniamino Maschietto ora a prendere in mano le redini del Comune di Fondi, diventando sindaco facente funzioni.

Maschietto, lo ricordiamo, è già candidato sindaco (leggi qui) alle comunali della prossima primavera (data ancora da stabilire) insieme a Luigi Parisella (anche lui esponente del centrodestra) e al candidato del Pd Raniero De Filippis (leggi qui).

Ma non è finita qui. La città è ancora in pieno fermento pre elezioni: si aspetta di conoscere il nome del candidato sindaco del movimento civico “Fondi vera” (che ha già ufficializzato la sua scesa in campo per lo scranno da sindaco leggi qui) e da “Forza nuova” (leggi qui), come anche si aspetta di sapere quale sarà la mossa dei pentastellati. Una elezione, insomma, tutta ancora da scrivere.

(Il Faro on line)