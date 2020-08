Novità make-up by Urban Decay per l’estate 2020

Scopriamo insieme le novità che il famoso brand di make-up americano, Urban Decay (leggi qui), ha riservato per noi per l’estate 2020 (leggi qui).

Le palette occhi

La Wired Eyeshadow Palette (46 euro) è una palette composta da 10 pigmenti pressati declinati in tonalità luminose e facilmente sfumabili, che possono essere utilizzati sia per il viso, che per gli occhio ed il corpo. Sul retro della confezione sono indicate le tonalità che si possono applicare sugli occhi (leggi qui).

La Naked Ultraviolet Palette (57,50 euro) è una palette composta da uno specchio, un pennello doppio e 12 ombretti dalle tonalità viola, viola intenso, lavanda e pesca , dai vari finish satinato, opaco, shimmer e metal, tra cui una tonalità trasformer olografica (leggi qui).

L’eyeliner e le matite occhi

Il Wired Transforming Liner (22 euro) è un prodotto dalla doppia punta: da una parte abbiamo un eyeliner liquido nero e dall’ altra una polvere top coat iridiscente dotata di una punta in spugna. Si utilizza prima la punta ultra-fine del pennello per disegnare un tratto preciso, e ad liner asciutto lo si ricopre con la polvere cangiante della spugna, per un look resistente e a lunga tenuta (leggi qui).

Le Wired 24/7 Matite Occhi Waterproof (22 euro) sono delle matite occhi a lunga tenuta, dalla texture scorrevole e cremosa. Sono state introdotte 4 nuove shade neon: Skock che è un viola, Static che è un fucsia, Vivid che è un azzurro e Jolt che è un lime.

La matita ed il gel per le sopracciglia

La Brow Beater (25 euro) è una matita waterproof per le sopracciglia, che aiuta a definirle e a riempire le zone diradate. Si utilizza prima lo spazzolino per pettinare le sopracciglia, e poi si procede con l’applicazione del prodotto grazie alla matita dalla mina ultra sottile che consente una stesura precisa.

L’Inked Brow (26,90 euro) è un gel waterproof per sopracciglia semi-permanente che promette una durata fino a 60 ore. Si utilizza l’applicatore ad angolo incorporato per riempire e definire le sopracciglia, definire l’arcata ed ottenere l’effetto desiderato.

I prodotti per le labbra

I Moondust Lip Eclipse (25 euro) sono dei rossetti brillanti a lunga tenuta, dalla texture cremosa arricchita con burro di cacao idratante ed oli di jojoba e avocado, che nutrono ed ammorbidiscono le labbra. Le colorazioni disponibili sono Rising che è un color carne shimmer, Solar flare che è un bronzo, Nova che è un dorato e Retrograde che è un duochrome azzurro-viola.

I Wired Vice Lip Chemistry (22,50 euro) sono delle tinte labbra glossy che reagiscono al PH delle labbra, regalando un colore unico, personalizzato e a lunga tenuta. Sono presenti le tonalità Gravity che è un viola, X-ray che è un color tortora, Savage che è un fucsia acceso, Switch che è un arancio e Wire che è un rosso fuoco.

L’illuminante viso e corpo

Il Moondust Glitter Liquid (31 euro) è un illuminante viso e corpo dalla texture leggera, arricchito di micro-particelle bicromatiche e pigmento perlescente, che si asciuga istantaneamente. E’ possibile applicare il prodotto sia con le dita per un look naturale, che con una spugnetta o un pennello per ottenere un effetto uniforme. Sono presenti le tonalità Horizon che è un rosa nude, Midnight blast che è un bronzo, Barely baked che è un oro e Moonspoon che è un azzurro.

