Barelli: “La Len conferma gli Europei di nuoto a Budapest”

Roma – In un lettera inviata mercoledì sera a tutte le federazioni il presidente della della Ligue Europeenne de Natation Paolo Barelli ha confermato che gli Europei di nuoto, posticipati di un anno a causa della pandemia da Covid 19, si svolgeranno regolarmente a Budapest dal 10 al 23 maggio 2021. “La Len sta lavorando duramente con gli organizzatori ungheresi per assicurare che tutte le misure sanitarie richieste siano messe in atto, rispettate e pienamente applicate per garantire il regolare svolgimento dei Campionati e la sicurezza di atleti, allenatori, tecnici, dirigenti e personale. Questa è la vera priorità della Len (federazione europea di nuoto)” ha sottolineato Barelli.

Il presidente Barelli ha inoltre aggiunto che gli eventi sportivi di altissimo livello organizzati in Europa e nel mondo hanno trasmesso esperienza e competenza e ciò rende possibile andare avanti con l’organizzazione della manifestazione più importante della Len. “I Campionati Europei a Budapest saranno il primo evento internazionale di rilievo per nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto in acque libere dal 2019 – prosegue Paolo Barelli – offriranno una grande opportunità di verifica per tutti i nostri atleti prima dei Giochi Olimpici di Tokyo“.

“Godiamo del pieno sostegno del Governo – ha affermato il presidente della Federazione nuoto ungherese Sandor Wladar – il ministro dello Sport Tunde Szabo, il segretario di Stato Balazs Furjes e il sindaco di Budapest Gergely Karacsony sono tutti d’accordo che gli Europei si debbano e possano svolgere con le adeguate cautele perché la pandemia è lungi dall’essere finita”. Un aspetto potrebbe, invece, mancare: la magica atmosfera nella Duna Arena creata dai tifosi. “Sappiamo che la famiglia degli sport acquatici ama venire a Budapest, perché l’atmosfera nella Duna Arena non è seconda a nessuno quando abbiamo il tutto esaurito, ma questa volta dovremmo considerare la sicurezza prima di tutto, perciò molto probabilmente dovremo organizzare questi Europei a porte chiuse” ha aggiunto Sandor Wladar.

Il calendario degli Europei prevede nella prima settimana, dal 10 al 16 maggio, i tuffi e il nuoto sincronizzato alla Duna Arena e le gare di nuoto in acque libere nel vicino Lupa Lake, mentre il nuoto è in programma dal 17 al 23. (federnuoto.it)

