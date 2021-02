Innerhofer: “Un difficile supergigante, con brutte sensazioni in gara”

Cortina – Mentre Dominik Paris attendeva il responso della fine del supergigante mondiale, terzo provvisorio e poi quinto definitivo (leggi qui), Christof Innerhofer affrontava una delle sue gare probabilmente più difficili.

Una discesa complicata lottando con le sue brutte sensazioni. Così le ha lui stesso chiamate a margine della gara. L’atleta azzurro non è mai riuscito ad entrare in competizione e ad avere la testa giusta. Può succedere nello sport e anche nello sci. Sono stati giorni concitati per gli azzurri a Cortina, in attesa di partire, causa maltempo: “Non sono riuscito a sciare – ha detto l’atleta delle Fiamme Gialle ai microfoni di Raisport – non ti diverti così, ma sopravvivi”. Le sue parole arrivano chiare e sincere, a descrivere una gara che non è andata come lui voleva: “Ho avuto da subito delle brutte sensazioni. Bisognava sciare anche con la testa”. E’ consapevole Christof ed è un campione di grande esperienza. Che sa come reagire: “La motivazione c’è sempre, una gara può andare male”.

Il riscatto potrebbe arrivare domenica. Per lui ci sarà la discesa libera e sogna che tutto vada nel verso giusto, lui ci metterà il cuore: “Speriamo bene”.

