Mondiali di sci, finalmente si parte: oggi via al superG femminile

Cortina – Via oggi alle ore 13 dei Mondiali di Cortina, dopo le gare cancellate e rinviate di ieri. Troppa neve sulle Dolomiti, troppa neve per le specialità in programma. Ma nella giornata di oggi è stata confermata la gara del supergigante femminile. La classe maschile scenderà in pista giovedì sempre nella stessa specialità, al posto della prima prova di discesa libera, cancellata.

Il superG si svolgerà sull’affascinante pendìo del dell’Olympia delle Tofane, con un nuovo orario di partenza. E a partire per prima della Nazionale Italiana e quindi ad esordire in questi Campionati Mondiali, con i colori azzurri, sarà lei. Marta Bassino è pronta a puntare al podio, sfruttando il disegno sul tracciato dell’allenatore italiano Giovanni Feltrin. Ci saranno 44 atlete in rappresentanza di 23 nazioni partecipanti. Dopo la suggestiva cerimonia di apertura di domenica sera, in cui il giovane chitarrista Jacopo Mastrangelo ha suonato ‘We are the champions’, facendo un omaggio emozionante ai Queen, parte la competizione iridata.

La combinata femminile che doveva svolgersi ieri mattina, è stato rimandata al 15 febbraio. Come fanno sapere gli organizzatori dei Mondiali, gli orari saranno resi noti nei prossimi giorni.

(Il Faro online)