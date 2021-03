Atletica, La Torre: “Agli Europei Indoor Tamberi stella azzurra, Iapichino asso nella manica”

Torun – “Tamberi è tornato a vedere la luce, e può pensare alla sua ‘magnifica ossessione’ olimpica come protagonista assoluto a Tokyo“. Partirà dalle qualificazioni del saltatore azzurro l’avventura dell’Italia agli Europei indoor, domani.

La Nazionale guidata dal direttore tecnico Antonio La Torre, che ha fatto il punto sulle ambizioni di ‘Gimbo’ e di tutto il gruppo di 44 atleti, è volata in Polonia da Fiumicino. La squadra è composta da un mix di atleti d’esperienza e la gioventù di sedici debuttanti in Nazionale assoluta. “E’ il primo passaggio di un lungo percorso fino a Tokyo – dice La Torre – e anche un primo punto di verifica. Per noi é il test di tanti esordienti, per capire quanti di loro possono già affacciarsi all’atletica adulta e quanti devono ancora aspettare. Su consiglio del neopresidente Mei abbiamo scelto di allargare la platea, abbiamo ben 8 millennials“.

Fari puntati su Larissa Iapichino e Gianmarco Tamberi. “Oltre ai giovani, c’è un gruppo di atleti di rilievo assoluto, a cominciare dal capitano Tamberi – ha aggiunto La Torre – tutti abbiamo negli occhi la ‘luce’ dall’asticella nel suo salto da 2.35 ad Ancona, miglior prestazione mondiale stagionale. Ecco, rubo una battuta ai Blues Brothers: lui veramente ha visto la luce, e può legittimamente puntare a un’Olimpiade da protagonista assoluto“. Quanto a Larissa, figlia d’arte e atleta azzurra del momento, “é la cucciola delle leonesse. Non dobbiamo mai dimenticare che ha 18 anni e mezzo: vedo un’atleta solida, che avrà sicuramente una grande carriera, e speriamo già da Torun. Ma ricordo sempre a me stesso che ha 18 anni e mezzo…” (Ansa).

(foto@Colombo/Fidal)

