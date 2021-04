Canoa slalom, Stefanie Horn si qualifica per le Olimpiadi

Ivrea – Gara internazionale con sorpresa finale. Stefanie Horn strappa il pass per le Olimpiadi nel K1 femminile della canoa slalom. L’azzurra ha vinto la gara ad Ivrea e si è qualificata anche per gli Europei di maggio. La decisione è arrivata al termine della competizione.

Ha conquistato la qualificazione a cinque cerchi, dopo le conquiste in competizione a Valstagna. Proprio lei ai Mondiali di Spagna aveva ottenuto la carta olimpica.

Intanto sono in odore di qualifica anche gli altri atleti azzurri. Giovanni De Gennario e Christian De Dionigi nel K1 maschile. Questi sono stati selezionati per i Campionati Europei. Per i restanti azzurri, la gara ranking di Tacen sarà decisiva, prevista per il 17 e 18 aprile. Intanto l’Italia Team olimpica conta 218 atleti qualificati.

(foto Twitter@ItaliaTeam)

