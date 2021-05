Caso Schwazer, Wada e World Athletics dicono no alla sospensione della squalifica

Hanno confermato il loro dissenso la Wada (agenzia mondiale antidoping) e la World Athletics (ex Iaaf e Federazione Internazionale Atletica Leggera) nei confronti della sospensione della squalifica nei confronti di Alex Schwazer. L’azzurro non potrà quindi partecipare alle Olimpiadi, o provare a qualificarsi ai prossimi Giochi di Tokyo, come è emerso dalla decisione presa dalle due organizzazioni.

L’indiscrezione è arrivata nei primi giorni di maggio all’agenzia giornalistica italiana. A metà aprile gli avvocati del marciatore hanno presentato una istanza di sospensione della squalifica di 8 anni inflitti in primo grado al Alex. Hanno depositato tale richiesta al Tribunale federale di Losanna. La decisione delle autorità sportive internazionali arriva nonostante l’archiviazione disposta dal Tribunale di Bolzano per “non aver commesso il fatto”.

I legali dell’ex atleta hanno reagito con stupore: “Prendiamo atto con grande incredulità e amarezza – le loro parole, riportate da Rai News – delle dichiarazioni, a vario titolo, apparse ultimamente da parte dalla Wada (agenzia mondiale antidoping) e dalla World Athletics (federazione mondiale di atletica leggera) perché prive di ogni fondamento”. E aggiungono: “Wada e World Athletics non hanno collaborato a diverse richieste istruttorie e si sono anche opposte alla consegna delle provette di urina al giudice italiano, tentando poi il laboratorio di Colonia addirittura di consegnare al perito del giudice la provetta B non sigillata”. Schwazer ha dichiarato, come indicato dal comunicato dei suoi legali: “Fiducioso di ottenere giustizia dal tribunale svizzero”.

Come per anti casi di doping nello sport, poi risolti, sarà il Tribunale Arbitrale dello Sport ad avere l’ultima parola. Questa è l’ultima possibilità, o sembra essere l’ultima chance per Schwazer, per tornare a marciare nello sport. Potrà essere sospesa la decisione di squalifica. Oppure lasciare la situazione come è attualmente.

(foto@Colombo/Fidal)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport