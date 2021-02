Caso Schwazer, Malagò: “Dispiaciuto per la vicenda. Il Coni seguirà gli sviluppi”

Roma – Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito alla vicenda relativa ad Alex Schwazer.

“Come ho sempre sostenuto in questi anni, le sentenze non si commentano ma si rispettano. Al limite, quando non piacciono, si impugnano. Sono sinceramente dispiaciuto per quanto hanno vissuto in questi anni Alex Schwazer e quanti gli sono stati vicini, a cominciare da Sandro Donati. A tutti loro va la mia personale solidarietà e vicinanza.

Fatta questa premessa, devo dire che il Coni ha sempre seguito con discrezione e serietà questa vicenda e continuerà a farlo con attenzione e interesse, monitorando e valutando possibili sviluppi a tutti i livelli perché è un dovere per tutti i protagonisti di questa storia avere chiarezza e fugare ogni dubbio al fine di non lasciare ombre e sospetti di cui sicuramente lo sport non ha bisogno“.

