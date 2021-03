Malagò: “Alex Schwazer è innocente, ne parlerò con la Vezzali”

Roma – Il Presidente del Coni torna sulla questione ‘Schwazer’. Sempre rimasto vicino al campione, nella lunga vicenda che l’ha visto accusato prima di doping e poi scagionato dalla sentenza del tribunale di Bolzano. Giovanni Malagò risponde ad alcune domande nella trasmissione ‘Le Iene’: “Alex Schwazer è una persona innocente, questo è assolutamente un dato di fatto”. Circa l’ordinanza del giudice di Bolzano aggiunge: “è estremamente chiara, non si può non tenerne conto”.

Si aprirà uno spiraglio per il marciatore azzurro per la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo? Malagò risponde: “La gente deve sapere una questione, giustizia ordinaria e giustizia sportiva: non obbligatoriamente queste due cose collimano. Quando fu emessa la sentenza del Tas, fu una cosa, fatta veramente nel giro di pochissimo tempo, con gli elementi a disposizione. In questo caso, sempre questi giudici hanno la possibilità, cosa che io auspico, di rivisitare quello che è stato un percorso. Alex Schwazer sa benissimo quello che è stato il mio pensiero e la mia vicinanza, dopodiché la partita si gioca tutta sui tavoli del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport). Noi non abbiamo l’interlocuzione con il TAS, loro sanno perfettamente quello che è il nostro pensiero e il nostro supporto”. Infine anche il Governo potrebbe essere sensibilizzato circa la vicenda del campione olimpico di Pechino. E il Presidente del Coni conclude: “Ne parlerò sicuramente con la Vezzali”.

