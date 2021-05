Simona Quadarella oro europeo negli 800 metri: “Molto contenta davvero!”

Budapest – La città cambia, insieme all’edizione dell’evento che arriva dopo 3 anni a causa del Covid, ma il risultato è sempre quello. Da Glasgow a Budapest sono tanti i chilometri, ma la Regina è sempre la stessa. Simona Quadarella conquista il suo secondo oro di carriera agli Europei in vasca lunga.

Già padrona della distanza nei primi duecento metri, in una finale in cui ha fatto il vuoto, la campionessa continentale delle tre distanze (800, 1500 e 400 metri) ha vinto su tutte. Velocissima in gara negli 800 metri stile libero e felicissima con il tempo di 8:20.23, ai microfoni di Raisport: “Volevo scendere sotto gli 8:20, ma sono molto contenta”.

(foto@DeppBlueMedia)

