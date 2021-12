Speciale compleanno per Simona Quadarella: si regala il bronzo mondiale negli 800 stile

Abu Dhabi – Un compleanno speciale per Simona Quadarella. L’azzurra bronzo a Tokyo negli 800 stile, si replica anche in vasca corta ai Mondiali. Nella competizione in svolgimento ad Abu Dhabi, che vede l’Italia protagonista giornalmente con podi conquistati e applausi ricevuti, l’atleta romana si è presa la prestigiosa medaglia e se la prende come speciale regalo personale.

E’ la seconda medaglia che la Quadarella vince in competizione. La prima era stata quella del secondo posto e sempre sulla distanza, ottenuta nel 2018: “Sono proprio contenta, perché era difficile prendere una medaglia. E’ venuta e con un ottimo tempo – spiega la mezzofondista, agli Europei in Russia argento negli 800 e nei 1500 – alla fine ero stanca morta e mi è mancato lo spunto per riprendere la russa. La forma sta crescendo e in questi giorni mi sento meglio”. Il tempo siglato è di quelli spettacolari. Firma 8’07″99, che è la migliore prestazione italiana in tessuto e cancella l’8’08″03 di tre anni fa, quando vinse l’argento mondiale.

“In vasca corta devo ancora perfezionare alcuni dettagli, come le virate, e lavorerò per farlo – dice Simona come riportato sul sito ufficiale della Federnuoto – per fortuna tra poco inizia la stagione in vasca lunga, decisamente più congeniale alle mie caratteristiche”. E all’orizzonte per la 23enne romana (oggi) ci sono gli Europei di Roma e in casa.

(foto G. Perottino/DBM)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport