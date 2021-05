Mondiali di surf, l’Italia a caccia delle Olimpiadi di Tokyo

L’Italia cavalca l’onda alla ricerca degli ultimi pass per i Giochi di Tokyo 2020. Prenderanno il via sabato 29 maggio, sulle acque di Bocana-El Sunzal (El Salvador) i Mondiali di surf ISA che assegnano gli ultimi posti a disposizione per la rassegna a cinque cerchi giapponese in cui il surf farà il suo debutto nel programma olimpico.

L’Head Coach, Yann Martin, ha scelto la squadra azzurra che prenderà parte all’appuntamento iridato che mette in palio 5 posti per gli uomini e 7 per donne (ogni Nazione può avere al massimo due rappresentanti per genere). L’open uomini sarà composto da Leonardo Fioravanti (leggi qui), Angelo Bonomelli ed Edoardo Papa.

La squadra femminile è formata da Claire Bevilacqua, Giada Legati ed Emily Gussoni. Due gli stage in Costa Rica che hanno anticipato l’evento, più una lunga preparazione in El Salvador sulle acque del Mondiale, alla ricerca dell’ultima onda che porta a Tokyo. (coni.it)

(foto@Coni.it)

