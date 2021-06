Sparatoria a Ardea, Catini: “Il 34enne aveva già sparato in aria”

Ardea – ”Era arrivato qui da pochi mesi e da subito aveva creato problemi al consorzio. Alcune volte era già capitato che l’uomo uscisse di casa e sparasse in aria. Avevamo segnalato la cosa ma non si era capito se avesse un’arma vera o una scacciacani”. Lo ha detto all’Adnkronos il presidente del Consorzio di via di Colle Romito ad Ardea, Romano Catini, parlando del 34enne che ha ucciso due bambini e un anziano questa mattina.

Secondo alcuni testimoni della zona sembrerebbe che l’uomo andasse in giro per le vie della zona con il giubbotto antiproiettile.

