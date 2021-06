Sparatoria a Ardea, il cordoglio del mondo politico

Ardea – Sgomento nel mondo della politica per la sparatoria di questa mattina ad Ardea (leggi qui). Un 34enne ha sparato ed ucciso a Colle Romito due bambini e un anziano in un parco pubblico; dopo si è barricato in casa fino all’irruzione dei carabinieri che lo hanno trovato privo di vita (leggi qui)

A testimoniare il proprio cordoglio l’Amministrazione di Ardea che ha espresso tutta la propria vicinanza alle famiglie dei due bambini e del cittadino che oggi sono stati uccisi in circostanze ancora da chiarire e comprendere.

Una tragedia che ha scosso tutti la comunità di Ardea per cui l’Amministrazione si stringe intorno ai parenti delle vittime.

“Una tragedia ancora peggiore di quello ritenuto finora” dice il sindaco Mario Savarese, “Le vittime sembrano completamente estranee all’uomo che ha sparato, vittime ancora più innocenti. La gravità della cosa è ancora più eclatante. Dobbiamo capire perché una persona in questo stato era libero di agire”

ZINGARETTI: “TRAGEDIA CHE LASCIA SGOMENTI”

“Oggi è una giornata molto triste per la nostra comunità. L’uccisione dell’anziano e dei due bambini ad Ardea rappresenta una tragedia che lascia sgomenti con lo strazio nel cuore. Rivolgo le condoglianze mie e della Regione Lazio alle famiglie delle vittime e la totale vicinanza alla comunità di Ardea e del consorzio provate dalla drammaticità degli avvenimenti”. Così in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

RAGGI: “IMMENSO DOLORE PER TRAGICHE MORTI AD ARDEA”

”Immenso dolore per tragica morte di due bambini e un anziano ad Ardea. Roma Capitale si stringe intorno alle famiglie e a tutta la comunità ardeatina. Vi siamo vicini in questo terribile momento di lutto”. Così in un tweet la sindaca di Ro

ASTORRE: “TRAGEDIA CHE RENDE QUESTA DOMENICA PIENA DI DOLORE”

“Tragedia. Non c’è altro modo per definire quello che è successo quest’oggi ad Ardea. Notizie che rendono questa domenica piena di dolore per tutti. Una preghiera per il signore e i due bimbi che hanno perso la vita. Solidarietà e vicinanza alle famiglie”. Lo scrive in un tweet il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio

ZOTTA: “TUTTA LA CITTA’ METROPOLITANA E’ VICINA AI PARENTI DELLE VITTIME”

“Tutta la Città metropolitana è vicina ai parenti delle vittime e al primo cittadino. La nostra solidarietà’ e quella della Sindaca metropolitana Virginia Raggi ai familiari delle vittime e a tutta la Comunità di Ardea. Siamo sconvolti da questo episodio incomprensibile e speriamo che l’autore del folle gesto venga presto assicurato alla giustizia”. Lo afferma Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma

CAPOLEI: “UNA TRAGEDIA CHE LASCIA SENZA PAROLE” “Leggere che, ad Ardea, un folle ha sparato a due bambini che stavano facendo una passeggiata al parco, e a un signore anziano, mi ha profondamente scioccato. È una tragedia che lascia senza parole. Mi unisco al dolore dei familiari delle povere vittime”, lo afferma il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei.

DURIGON: “COLPITE VITTIME INNOCENTI”

“Esprimiano il nostro profondo cordoglio per questa sconvolgente tragedia che si è consumata ad Ardea. Siamo vicini alle famiglie delle tre vittime innocenti e a tutta la comunità di Ardea”. Lo dichiara Claudio Durigon, sottosegretario al Mef e coordinatore della Lega nel Lazio

LOLLOBRIGIDA-SILVESTRONI: “SGOMENTO PER UN GESTO INCOMPRENSIBILE CHE SCUOTE L’ITALIA”

“Sgomento e apprensione per le notizie che arrivano da Ardea. Un gesto incomprensibile che scuote la comunità ardeatina e tutta l’Italia. Il nostro cordoglio per le vittime e le loro famiglie”. Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida e e il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della federazione FdI della provincia di Roma, Marco Silvestroni.

BRUGNOLO, LUDOVICI, MARCUCCI: “CI STRINGIAMO AL DOLORE DELLE FAMIGLIE”

“Le notizie che arrivano da Ardea ci lascia sgomenti. In attesa di capire meglio come siano andate le cose, ci stringiamo intorno al dolore delle famiglie delle vittime e dell’intera comunità di Ardea scioccata da quello che è accaduto”. Così in una nota Tony Brugnolo Segretario politico Lega provincia di Roma Sud, Luana Ludovici e Franco Marcucci Consiglieri Comunali della Lega ad Ardea.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI NETTUNO

“Quanto accaduto questa mattina ad Ardea è sconvolgente. Non esistono parole che possano dare sollievo e conforto alle famiglie spezzate dal dolore di questa immane tragedia, come non esistono parole per spiegare un gesto così folle e insensato. L’intera comunità nettunese è in lutto per le tre vittime, di cui due bambini innocenti che stavano semplicemente giocando in un’area verde. È con il cuore straziato dal dolore che rivolgo le mie condoglianze da parte dell’intera città di Nettuno alle famiglie delle vittime e all’intera comunità ardeatina”, si legge in una nota a firma del sindaco di Nettuno, Alessandro Coppola.

ROSSI-PALOZZI: “SCONCERTO E DOLORE PER QUANTO ACCADUTO”

“Vogliamo esprimere tutto il nostro sconcerto e tutto il nostro dolore per quanto accaduto nella giornata di oggi nel territorio di Ardea per i tragici fatti che hanno portato alla morte di quattro persone, tra i quali due bambini. Una tragedia immensa, terribile, che colpisce tutti nel profondo, un momento di cordoglio e lutto per tutta la nostra comunità e quella di Ardea, alla quale ci stringiamo con profonda commozione“. Così, in una nota, la senatrice della Repubblica e ammonitrice nazionale di Cambiamo con Toti, Mariarosaria Rossi, e il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.

