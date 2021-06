Ostia, Di Giovanni (M5S): “Le case Erp di via Fasan non saranno sgomberate”

Ostia – “Dalle dichiarazioni odierne dell’assessore capitolino al Patrimonio e alla Politiche Abitative, Valentina Vivarelli, le notizie relative agli imminenti sgomberi delle case Erp di via Fasan, a Ostia Nuova (leggi qui), appaiono infondate”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Antonino Di Giovanni, capogruppo del Movimento 5 Stelle in X Municipio.

“Le rassicurazioni capitoline parlano chiaro e si rivolgono soprattutto all’opposizione che, in questi giorni, ha diffuso una serie di notizie allarmanti a circa cinquemila persone, facendogli credere che avrebbero perso la propria abitazione il 12 agosto – racconta Di Giovanni -. Ovviamente la notizia ha generato una comprensibile paura tra i residenti, che ovviamente, alla notizia di un’imminente sgombero, hanno chiesto delucidazioni in merito”.

“Puntualmente è arrivata sui social la smentita dell’assessore Vivarelli: ‘Non ci sarà nessuno sgombero e Roma Capitale sta attivamente lavorando per risolvere questa annosa questione alloggiativa, affrontando contemporaneamente molteplici problematiche trascurate e trascinate per decenni, legate alle politiche abitative'”.

“Noi, come X Municipio, proprio nei giorni scorsi abbiamo accettato la richiesta di un Consiglio straordinario, in quanto abbiamo ritenuto necessario conoscere l’attuale situazione e le soluzioni che si intendono adottare affinché si possano superare definitivamente tali situazioni, nel rispetto di quanto concordato nei tavoli istituzionali e, soprattutto, dei cittadini interessati che devono essere tutelati nel loro diritto alla casa”, conclude il capogruppo del M5S.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio