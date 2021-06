Ostia – Un avviso di sfratto per gli inquilini delle case Erp di via Marino Fasan, a Ostia Nuova, è comparso nella giornata di oggi, mercoledì 9 giugno.

Sul foglio, affisso negli androni dei numeri civici 9, 15, 23 e 29, si legge che gli stabili saranno sgomberati il 29 luglio. La motivazione, però, non è specificata.

Gli immobili, da anni al centro di una lunga diatriba fra Roma Capitale e Larex Spa, società proprietaria – su cui è intervenuta, di recente, una sentenza del Tar (leggi qui) -, necessitano da tempo di interventi di messa in sicurezza, in quanto – come verificato dal Comune nel 2017 – “a rischio crollo”.

Le quattro palazzine erano state concesse in locazione al Comune di Roma nel 2001 per essere destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). Sebbene il contratto sia scaduto nel maggio 2013, gli immobili non sono mai stati restituiti a Larex, e risultano ad oggi, come decretato dal Tar, “abusivamente occupati”.

Intanto, i residenti – circa cinquemila in totale – hanno già fatto sapere di essere pronti a scendere in piazza per protestare contro lo sfratto.

