Canada, chiese date alle fiamme dopo il ritrovamento dei resti di bambini in scuole cattoliche

Toronto – Altre due chiese cattoliche in fiamme in Canada nei territori delle collettività autoctone. A riferirlo sono i media canadesi. Nel sud della provincia canadese della Columbia britannica due chiese sono state bruciate dopo il ritrovamento nei giorni scorsi di tombe anonime di bambini nei pressi di un pensionato per nativi gestito dalla Chiesa a Kamloops. All’inizio della settimana erano state bruciate altre due chiese sempre nella Columbia Britannica. Questa volta le chiese distrutte dalle fiamme sono quelle di Saint-Anne e Chopaka. (fonte Adnkronos)