Fiumicino – E’ andata deserta l’asta per la vendita della concessione demaniale del Porto turistico di Fiumicino, come ci ha fatto sapere il Liquidatore Giudiziario responsabile della procedura, avvocato Lorenzo Monacchia, interpellato dalla nostra redazione.

Si ripete ancora una volta lo scenario che si era presentato nel precedente tentativo di vendita, quello del 9 marzo scorso.

Un nulla di fatto quindi anche ieri, 14 luglio, nonostante il ramo d’azienda della Iniziative Portuali Porto Romano, i 90 anni di concessione, i manufatti e le opere relative all’ex porto turistico della Concordia, siano andati in vendita con un prezzo ulteriormente ribassato.

Una cifra che sembrerebbe destinata a scendere ancora.

Cosa succede quando un’asta va deserta?

Con un’asta deserta cosa succede? La legge italiana prevede che vengano effettuati successivi ribassi per rendere più appetibile l’offerta. Il giudice fissa una nuova data per un ulteriore “esperimento di vendita” e, in base all’articolo 591 del codice di procedura civile, può indicare un ribasso del prezzo base d’asta.

La legge prevede anche che, dopo il quarto tentativo, il tribunale possa stabilire una base di partenza inferiore fino al 50% rispetto alla valutazione iniziale. Il ribasso fino al 25% per il secondo esperimento di vendita e fino al 50% a partire dal quinto non è però automatico, ma viene valutato dal tribunale sulla base delle circostanze specifiche.

Inoltre il Giudice, secondo l’art. 164 bis , può annullare il procedimento se si verificano troppi ribassi e se il prezzo si discosta molto dagli standard del mercato. Una decisione di presa per impedire agli speculatori di aggiudicarsi beni a prezzi davvero irrisori.