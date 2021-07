Judo, Giuffrida magnifica in finale: fa ippon e conquista il bronzo olimpico

Tokyo – Al golden score è arrivato l’ippon tanto cercato da Ody. Si inginocchia sul tatami dopo la finale e lo bacia quel luogo. Quel luogo in cui la Giuffrida è diventata la terza alle Olimpiadi di Tokyo. Al Budokan l’azzurra stringe virtualmente al cuore (la ritirerà tra poco) una medaglia di bronzo che significa record personale.

Dopo l’argento di Rio 2016 si replica ai Giochi la magnifica Odette, stella della Nazionale di judo. E nel judo, arriva il bronzo nella categoria dei 52 kg vincendo con l’ungherese Reja Pupp per 1 a 0. E’ la prima atleta in Europa a conquistare due allori a cinque cerchi consecutivi. Dedica la vittoria ai genitori ed esplode nella gioia, una gioia condita dalle lacrime.

Odette come Rosalba Forciniti che avverò il sogno olimpico. Quest’ultima vinse il bronzo a Londra 2012 nella stessa categoria di peso e oggi la Giuffrida ha fatto come la sua ex compagna di Nazionale.

E’ la quarta medaglia dell’Italia Team, alla seconda giornata di gare.

