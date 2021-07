Tokyo – La prima in Europa Odette, come la terza in cima all’Olimpo. La Giuffrida si coccola la sua medaglia di bronzo a cinque cerchi conquistata questo pomeriggio a Tokyo, nell’ora di pranzo italiana.

Quell’ippon in finale per il terzo posto, lo ha cercato sul tatami. Ha atteso, affrontando la tecnica della Rupp che ha creato qualche difficoltà all’atleta azzurra, ma che è riuscita poi a trovare la strada verso la proiezione e ad agguantare il risultato giusto a 16 secondi dalla fine del match: “Molto più difficile da conquistare, rispetto all’argento di Rio”. La judoka lo spiega a margine della premiazione, come riportato dal sito ufficiale della Fijlkam.

Foto 2 di 2



Campionessa d’Europa, insieme alle medaglie rimediate in Coppa del Mondo in stagione e alle tante difficoltà incontrate tra cui il lockdown per il Covid e lo stop dovuto alla pandemia, la judoka azzurra trionfa. Lo fa anche se non è l’oro quello appeso al collo e in bacheca adesso, mentre probabilmente festeggia in Giappone, alle due del mattino. Riuscirà a dormire Ody? La celebra anche Francesca Milani, che ieri in gara è uscita dalla competizione (leggi qui). Stanno insieme nelle foto postate su Facebook: “Sei una grande campionessa – scrive la Milani – ma soprattutto un’amica”. E’ festa al Villaggio Olimpico, sede italiana tra le due.

Anche il suo allenatore Francesco Bruyere la celebra con un post sui social che parla da solo: “Grazie”. Scrive il coach azzurro del judo italiano e lei sta lì accanto sorridendo con la medaglia tra le mani. Un oggetto sportivo preziosissimo che da questo momento si aggiungerà agli altri e allora sì ecco che la Giuffrida è la seconda in Europa.

Nel peso dei 52 kg è l’unica ad aver conquistato due medaglie olimpiche in due edizioni consecutive dei Giochi. Dopo l’argento di Rio 2016, ecco il bronzo di Tokyo.

Le dichiarazioni di Odette Giuffrida su fijlkam.it

“Prendere questa medaglia è stato molto più difficile rispetto all’argento a Rio, – ha detto Odette – perché ho lottato molto negli ultimi 3 anni con gli infortuni e con altre cose. È stato molto difficile prepararsi per la finale per la medaglia di bronzo dopo aver perso la semifinale. Ecco perché questa medaglia significa così tanto per me”.

(foto@Italia Team Facebook/Fijlkam)

