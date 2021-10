Il ciclismo azzurro fa 10 medaglie con lode: l’Italia ai Mondiali è grande

Roubaix – L’Italciclismo chiude con i fuochi d’artificio il Mondiale su pista disputato nel velodromo di Roubaix. Un oro e un argento da applausi per mettere il sigillo su una spedizione da record: 10 podi (con 4 ori, 3 argenti e 3 bronzi) e terzo posto nel medagliere finale dietro Germania e Olanda. La giornata si era aperta con il fantastico argento conquistato nella Madison ‘olimpica’ da Simone Consonni e Michele Scartezzini.

La coppia tricolore ha chiuso con 64 punti, preceduta soltanto dalla Danimarca di Hansen-Morkov, che ha chiuso con 68 punti. Belgio di bronzo con 62 punti. Un risultato importante, anche in ottica Parigi 2024.

A mettere la firma sulla missione in doppia cifra Elia Viviani, portabandiera e bronzo olimpico a Tokyo nell’Omnium, ancora bronzo sempre nell’Omnium, e splendido oro nella gara a eliminazione, dopo aver superato il portoghese Leitao all’ultimo respiro. Bronzo per il russo Sergey Rostovtsev. Primo titolo iridato di sempre per il campione azzurro. (coni.it)

(Foto Bettini-Federciclismo)