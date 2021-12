Europei paralimpici di pesistica, Telesca firma il record europeo

Tbilisi – Mentre la Nazionale dei normodotati annulla la partenza per i Mondiali in Uzbekistan a causa della salita dei contagi nel mondo (leggi qui), gravata dalla variante sudafricana, a Tbilisi l’Italia sorride grazie agli azzurri paralimpici.

Agli Europei in corso arrivano due record importanti. Andrea Bruno migliora di 10 kg il suo personal best , sollevando 142 kg in gara, mentre Donato Telesca firma il grande primato europeo, nuovo record, nella categoria degli 80 kg. Non basta questa misura e peso per portare l’atleta sul podio, ma lo fa entrare nei migliori campioni continentali della storia.

