Europei di cross, Crippa e Battocletti guidano gli azzurri a Dublino

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato i convocati per i Campionati Europei di cross in programma a Dublino domenica 12 dicembre, ultimo impegno dell’anno per le squadre nazionali azzurre.

Sono 40 gli atleti selezionati (20 uomini, 20 donne), tra i quali spiccano i nomi della medaglia d’argento dell’edizione 2019 Yeman Crippa e della due volte campionessa europea under 20 del cross Nadia Battocletti, che gareggerà nella prova under 23. In tutto, l’Italia si presenta con sette squadre, tra cui la staffetta mista.

Sei i debuttanti in Nazionale assoluta: Michela Cesarò, Ossama Meslek, Ahmed Ouhda, Sergiy Polikarpenko e le gemelle Federica e Giulia Zanne. A Tirrenia (Pisa), il presidente della Federatletica Stefano Mei ha voluto incontrare personalmente gli atleti azzurri che si stanno preparando per gli Europei di cross nel raduno in corso al Centro di preparazione olimpica, sottolineando l’importanza della manifestazione e incoraggiandoli a dare il massimo il massimo, sulla scia dei successi di questa stagione e in particolare delle Olimpiadi di Tokyo.

CAMPIONATI EUROPEI DI CROSS

Dublino (Irlanda), 12 dicembre 2021

LA SQUADRA ITALIANA/Italian Team

UOMINI SENIOR

Yassin BOUIH GA Fiamme Gialle Nekagenet CRIPPA CS Esercito / Trieste Atletica Yemaneberhan CRIPPA GS Fiamme Oro Padova Giuseppe GERRATANA CS Aeronautica Militare Ahmed OUHDA Atl. Casone Noceto sergiy POLIKARPENKO CS Carabinieri Sez. Atletica/CUS Torino

DONNE SENIOR

Michela CESARO’ CS Carabinieri Sez. Atletica/CUS Torino Gaia COLLI Atl. Valle Brembana Rebecca LONEDO Atl. Vicentina Martina MERLO CS Aeronautica Militare Federica ZANNE CS Esercito Giulia ZANNE Atl. Bs ’50 Metallurg. S.Marco

UNDER 23 UOMINI

Luca ALFIERI PBM Bovisio Masciago Pietro ARESE GA Fiamme Gialle / SAF Atletica Piemonte ASD Samuele DELLA PIETRA Trieste Atletica Marco FONTANA GRANOTTO Expandia Atl. Insieme Verona Francesco GUERRA GP Parco Alpi Apuane Pasquale SELVAROLO Atl. Casone Noceto

UNDER 23 DONNE

Anna ARNAUDO Battaglio CUS Torino Atl. Nadia BATTOCLETTI GS Fiamme Azzurre Ludovica CAVALLI CS Aeronautica Militare / Bracco Atletica Michela MORETTONO Atletica Ponzano Sara NESTOLA Calcestruzzi Corradini Eccelle. Giovanna SELVA Progetto Sport Vco

UNDER 20 UOMINI

Massimiliano BERTI SA Valchiese Nicolò CORNALI Atl. Reggio Asd Nicolò GALLO ASD Atletica Alba Konjoneh MAGGI Atl. Lecco Colombo Costuz. Elia MATTIO ASD Podistica Valle Varaita Tommaso SERAFINI Athletic Club Firex Belluno

UNDER 20 DONNE

Aurora BADO Zona libera Ilaria BRUNO Atl. Brugnera Pn Friulintagli Emma CASATI Atl. Piacenza Giulia MARANGON Atl. Vicentina Chiara PIZZOLATO Atl. Vicentina Arianna RENIERO Atl. Stronese-Nuova Nordaffari

STAFFETTA MISTA

Mohad ABDIKADAR SA CS Aeronautica Militare Micol MAJORI Pro Sesto Atl. Joyce MATTAGLIANO CS Esercito Ossama MESLEK Atl. Vicentina

(fidal.it)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport