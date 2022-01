La delusione di Djokovic è la gioia di Caruso: l’azzurro giocherà l’Australian Open

La rinuncia coatta di Djokovic di non poter giocare gli Australian Open (leggi qui) apre le porte sul torneo, a un tennista italiano. Secondo i regolamenti c’è possibilità di sostituire un giocatore.

Lo farà Salvatore Caruso e andrà ad aumentare la ‘truppa azzurra’ in competizione, numero 150 al mondo. E’ stato ripescato in tabellone ed è di Avola. Era posizionato nello slot di Nole e affronterà lui il serbo Miomir Kecmanovic, numero 78 in Atp. Quest’ultimo è alla quinta presenza all’Australian Open.

Tra i due c’è solo un precedente, giocato agli ottavi del Great Ocean Road Open proprio a Melbourne, lo scorso anno. per Caruso invece è la sesta presenza in torneo e la quinta in tabellone principale, dove ha vinto una partita con lo svizzero Laaksonen nel 2021, prima della sconfitta nelle polemiche con Fognini.

Seguito da quasi 18 mila fan su Instragram, l’azzurro festeggia semplicemente scrivendo il nome del torneo, sotto una sua foto postata sui social.

