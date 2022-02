Meucci conquista il primato personale alla Maratona di Siviglia: “Buone risposte dalla gara”

Siviglia – È la sua prima volta sotto le due ore e dieci. Daniele Meucci si migliora nella maratona di Siviglia con il tempo di 2h09:25, togliendo trentotto secondi al primato personale realizzato nello scorso novembre sempre in Spagna, a Barcellona (2h10:03).

Il 36enne pisano dell’Esercito, campione d’Europa nel 2014, dopo un passaggio alla mezza in 1h04:44, chiude al sedicesimo posto nei 42,195 km vinti dall’etiope Asrar Abderehman (2h04:43). Terzo risultato in carriera per il grossetano Stefano La Rosa (Carabinieri), ventottesimo con 2h11:24. Firma invece il personale, e un progresso di quasi due minuti e mezzo, Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro): 2h11:43 per il trentaquattresimo posto dell’abruzzese che cancella il precedente limite di 2h14:07. Netto salto di qualità anche per il valdostano René Cunéaz (Cus Pro Patria Milano), quarantaduesimo in 2h12:48, togliendo quasi tre minuti al suo primato di 2h15:32 dopo più di cinque anni. Al femminile, vittoria per l’etiope Alemu Megertu in 2h18:51.

“Il vino che invecchia è sempre più buono – commenta Meucci dalla Spagna – ho avuto buone risposte, sono contento di questa maratona perché l’ho chiusa bene. All’inizio è andato via un gruppo da 63 minuti alla mezza, un ritmo per me troppo forte: ho scelto quindi di stare nel secondo gruppo, con un passaggio più tranquillo a metà gara. Nonostante una tendinite ai primi di gennaio, abbiamo provato a recuperare, con il mio tecnico Luciano Di Pardo, e abbiamo preferito non posticipare la maratona. Ora devo riposare per 10-15 giorni e risolvere del tutto i problemi”.

Le maratone di Daniele Meucci

21.03.2010 Roma 2h13:49 (11)

03.11.2013 New York 2h12:03 (13)

17.08.2014 Zurigo 2h11:08 (1)

01.03.2015 Otsu 2h11:10 (2)

22.08.2015 Pechino 2h14:54 (5)

01.11.2015 New York (rit.)

21.08.2016 Rio de Janeiro (rit.)

30.04.2017 Rimini 2h16:06 (1)

06.08.2017 Londra 2h10:56 (6)

04.03.2018 Otsu 2h10:45 (6)

04.11.2018 New York 2h29:38 (51)

07.04.2019 Roma (rit.)

28.04.2019 Amburgo 2h12:00 (15)

05.10.2019 Doha (rit.)

27.10.2019 Francoforte 2h10:52 (8)

04.10.2020 Londra (rit.)

07.11.2021 Barcellona 2h10:03 (12)

20.02.2022 Siviglia 2h09:25 (16)

(fidal.it)(foto@Colombo/Fidal)

