Brazilian jiu jitsu, Pressello fa bis di bronzi agli Europei di Ostia

Ostia – Sul terzo gradino del podio, l’Europa si ammira in tutto il suo splendore. E non importa se Stefano Pressello non ha replicato l’oro del 2020, vinto prima dello scoppio della pandemia (leggi qui) e nello stesso torneo, perchè la medaglia arrivata è stata il risultato di duri allenamenti e di passione che non finisce per uno sport come il brazilian jiu jitsu, che è colmo di valori e di cultura.

Due bronzi per ricominciare e per crescere ancora sul tatami con i valori delle arti marziali

Mette al collo due bronzi continentali nell’edizione 2022 dell’Europeo allora Pressello. Nella Categoria 94.3 kg e nella Open Class e fa un bis importante, che aggiunge in una bacheca già piena di successi nel mondo dei Master delle arti marziali. Campione europeo di judo nel 2019 (leggi qui) e poi campione mondiale nella stessa disciplina (leggi qui), in un anno sportivo da ricordare per sempre. Riparte il brazilian jiu jitsu in tutto il mondo e lo fa anche Pressello che mostra ancora una volta il suo valore. Lo ha fatto in un torneo che ha visto la partecipazione di oltre 3000 guerrieri provenienti da tutto il mondo al Pala Pellicone di Ostia Lido, svolto nello scorso fine settimana. Tantissimi i partecipanti, talmente numerosi che sembrava essere evidentemente, un torneo globale.

Il Maestro di arti marziali del X Municipio ha combattuto con il cuore e con la sua consueta grinta, portando a casa due medaglie internazionali molto preziose: “Esserci ha segnato per me e per il mio Team, una tappa importantissima per il prosieguo e il rilancio della nostra squadra”. Lo scrive Pressello sulla sua pagine personale Facebook. Fa parte del Team Barbosajj Carla Livia e si allena alla Dragon Gym di Dragona, dove lui stesso ha la palestra di arti marziali, dove ne insegna tecniche e valori. E lo ha fatto anche nella settimana che ha preceduto il torneo.

Il seminario di brazilian jiu jitsu alla Dragon Gym di Dragona. Un successo sportivo e valoriale

Il seminario di successo, svolto insieme al Maestro Marco Barbosa, con gli allievi di Pressello e lui stesso che lo ha organizzato, ha diffuso la conoscenza di uno sport culturale e tecnico che sta crescendo in tutto il mondo. E’ stato importante e utile per i judoka e i bjj. Lo è stato scoprire maggiori dettagli dei principi di questa lotta è affascinante. Il jiu jitsu brasiliano è ricco di tecniche e di insegnamenti e il Maestro della palestra di Dragona ne è grande appassionato e praticante di successo. I due terzi posti conquistati al Pala Pellicone segnano un altro passo sul tatami per un campione che è patrimonio del X Municipio (leggi qui): “Dove c’è la buona fede, c’è tutto”. Conclude Pressello sul post pubblicato, dopo le vittorie agli Europei, sulla sua pagina personale Facebook.

Il prossimo appuntamento internazionale si terrà a Nantes in Francia, dove Stefano Pressello parteciperà ad una gara nazionale nel fortissimo circuito francese.

