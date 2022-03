Fijlkam: “Il Centro Olimpico di Ostia aperto agli atleti ucraini di lotta, judo e karate”

Ostia – La Fijlkam censura fortemente ogni forma di violenza tra i popoli e ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti. Come Federazione di Sport di combattimento sottolinea quanto essi siano basati sugli incrollabili valori del rispetto dell’altro, del fair play e dell’amicizia fra i popoli.

Come tantissime Organizzazioni in tutta Europa vuole portare un sostegno concreto all’Ucraina nella speranza che il vento della pace abbia il sopravvento sulle ingiustificate ed aberranti violenze cui è sottoposto il suo popolo, pertanto il Consiglio Federale ha espresso la massima disponibilità ai Presidenti Koshliak Mykhailo (Judo), Yuriy Kopytko (Lotta) e Ivan Dutchak (Karate) aprendo le porte del Centro Olimpico “Matteo Pellicone” di Ostia per ospitare le squadre olimpiche ucraine. E’ un piccolo gesto che si affianca alle più importanti iniziative intraprese dal nostro Governo.

A tutti le atlete e gli atleti ucraini, a tutte le vittime di questa inaccettabile guerra va il pensiero della famiglia Fijlkam nella speranza che la violenza termini al più presto. (fijlkam.it)

(foto@fijlkam)

