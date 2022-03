Colbrelli: “Un miracolo essere vivo.. ce ne vorrebbe un altro per tornare in sella”

Sonny Colbrelli sta affrontando alcuni giorni di convalescenza dopo il grave arresto cardiaco che l’ha colpito durante la seconda tappa del Giro di Catalogna. E’ in Spagna in questo momento e il suo fisico si sta riprendendo lentamente. E’ stato un grande spavento il suo malore per il suo team, per la sua famiglia e per i suoi tifosi.

E’ tempo di riflessioni e di pensieri per il campione di ciclismo numero uno in Italia: “E’ un miracolo se sono vivo – riporta Eurosport – sarebbe un altro miracolo se tornassi in sella. Valuteremo giorno dopo giorno”. La cosa importante evidentemente è che Sonny stia bene e sia vivo. Il mondo del ciclismo lo aspetta fiducioso.

(foto@Federciclismo/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport