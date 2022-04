L’Italjudo impegnata agli Europei Senior: le gare in diretta su Raisport

È iniziata oggi la trasferta della squadra azzurra per i Campionati d’Europa senior in programma a Sofia dal 29 aprile al 1° maggio.

Il primo gruppo, in partenza oggi, è composto dalle categorie leggere assieme ai tecnici Francesco Bruyere e Raffaele Parlati con Stefano Bonagura, Paolo Giardina, Alessandro Comi dello staff. Il secondo gruppo con i pesi medi partirà domani assieme al Direttore Tecnico Laura Di Toma ed il tecnico Raffaele Toniolo, mentre venerdì partirà l’ultimo scaglione con gli atleti delle categorie pesanti

“La squadra in partenza per gli Europei a Sofia è serena e motivata, -ha detto Laura Di Toma, direttore tecnico nazionale- ha svolto un buon lavoro in quello che, in ogni caso, è stato il primo collegiale di quest’anno. La pandemia, le regole da rispettare, la necessità di economizzare ci hanno costretti a percorrere anche soluzioni alternative, quali intercentri ed allenamenti interforze, ed oggi siamo pronti. Questo collegiale ha funzionato anche grazie al contribuito di tanti bravi giovani che si sono messi in evidenza e hanno arricchito la qualità degli allenamenti che sono stati guidati da Francesco Bruyere e Raffaele Parlati, che si sono avvalsi della preziosa collaborazione di Francesco Faraldo, Antonio Ciano, Matteo Marconcini e Corrado Bongiorno”.

“Si parte con la consapevolezza di aver lavorato bene ed aver preparato al meglio questo Campionato d’Europa, -ha detto il Capo-allenatore maschile, Raffaele Parlati– ognuno dei ragazzi ha potenzialmente la possibilità di ben figurare e centrare una medaglia. Mi aspetto molto dai ragazzi in primis da quelli che sono al loro primo Campionato d’Europa con la Nazionale maggiore”.

“Primo europeo dopo l’evento olimpico e primo obiettivo stagionale -è stato il commento del Capo-allenatore femminile, Francesco Bruyere– Sono molto contento del lavoro svolto con la squadra femminile in questi mesi grazie alla sinergia tra la Nazionale, i club di appartenenza ed i rispettivi tecnici. Abbiamo una squadra giovane e molto competitiva composta da nuovi elementi tra cui 2 atlete della classe juniores. Il clima è ottimo, il gruppo è unito e motivato e io sono fiducioso come sempre, sono sicuro che ci regaleranno grandi emozioni.

La squadra

In gara venerdì 29: Assunta Scutto e Francesca Milani (48), Martina Castagnola e Odette Giuffrida (52), Angelo Pantano (60), Mattia Miceli e Elios Manzi (66),

In gara sabato 30: Irene Pedrotti e Martina Esposito (70), Giovanni Esposito e Fabio Basile (73), Giacomo Gamba e Antonio Esposito (81)

In gara domenica 1: Giorgia Stangherlin ed Alice Bellandi (78), Asya Tavano (+78), Gennaro Pirelli e Christian Parlati (90).

Le gare andranno in diretta tutti i giorni su RAI SPORT (Canale 57) dalle 15-00 alle 17.30 con il commento del giornalista RAI di Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido.

(fijlkam.it)(foto@fijlkam)

