Tennis, Jannik Sinner è agli ottavi del Roland Garros

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo del Roland Garros, secondo slam stagionale, battendo in tre set lo statunitense Mackenzie McDonald, numero 60 del ranking.

L’altoatesino, numero 12 Atp, si è imposto col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3.

E ora attende di conoscere il sui prossimo avversario, che sarà il vincente della sfida tra Andrej Rublev, n.7 al mondo, e il cileno Cristian Garin. (Ansa).

(foto@JannikSinner-Instagram)

