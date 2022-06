Golden Gala, Tortu è terzo nei 200 metri: “C’è tempo per migliorare il crono”

Roma – Tortu è terzo nei 200 metri al Golden Gala. Anche se voleva fare di più il brianzolo delle Fiamme Gialle e andare oltre il terzo gradino, l’azzurro olimpico di Tokyo, acclamato con gli atleti campioni a cinque cerchi allo Stadio Olimpico, fa un ottimo piazzamento e migliora il suo primato stagionale scendendo di un centesimo. Filippo fa 20”40 sul traguardo. Si aspettava di più tuttavia dalla sua gara e lo dice ai microfoni di Raisport: “Se nei 120 metri vai piano, non ti puoi aspettare altro. Cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno. La parte importante della stagione ancora deve iniziare. C’è tempo”.

Se Filippo è terzo, Desalu aspetta le altre gare per acciuffare la forma migliore e scattare verso i podi del 2022: “Fatto un passo indietro rispetto a Rabat – ammette a margine della gara su Raisport – il 18 probabilmente sarò a Parigi. Vediamo come andrà”. E’ quarto l’atleta delle Fiamme Gialle con 20”59. Lorenzo Patta (che chiude il tris gialloverde) chiude ottavo ma migliora ancora il personale, scendendo a 20.91.

La gara è vinta da Kenneth Bednarek in pur ottimo 20.01, secondo Luxolo Adams con 20.33.

(foto@Colombo/Fidal)

