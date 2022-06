Nuoto, Bettella tris di medaglie ai Mondiali: “200 stile .. prima volta d’oro”

Madeira – Con 12 ori, 8 argenti e 10 bronzi, per un totale di 30 medaglie vinte finora, il plotone azzurro sta dominando i Campionati del Mondo in corso fino a sabato a Funchal, nell’isola di Madeira, in Portogallo.

Non è di certo una cosa scontata riconfermarsi così forti sul panorama internazionale. Dopo esser stati sul tetto del mondo, a Londra nel 2019, la Nazionale del direttore tecnico Riccardo Vernole sta regalando quotidianamente soddisfazioni, segno del grandissimo lavoro nel dietro le quinte.

Il dodicesimo oro porta la firma dell’Ingegner Bettella dove nella finale combinata di questa magia tira fuori il meglio di sé. Eravamo abituati a vederlo sul podio con le sue gare principe, ovvero i 50 e 100 dorso, ma questa mattina al Complexo de Penteada ci ha regalato un’emozione in più, l’ennesima della sua carriera: l’oro iridato nei 200 stile libero SM1.

“Sono felicissimo di questa medaglia, è stato un podio particolarmente emozionante perché è dai Mondiali 2010 che non salivo sul podio in questa specialità – dice il campione del mondo Francesco Bettella – i 200 stile libero sono stati sempre la mia gara preferita fin dai primi anni di carriera. E’ stato un bellissimo flash back nel passato. Vincere un oro è sempre qualcosa di straordinario”.

Francesco Bettella (GS FF.OO/Civitas vitae Sport) sul tetto del mondo con il crono di 5’25”63 seguito dal greco Karypidis (6’15”18) e dal brasiliano Da Silva (6’52”23).

(foto@AugustoBizzi)

