Oro nei 100 stile con record del mondo: Barlaam eccezionale ai Mondiali di nuoto

Madeira – La danza di Simone ai Mondiali di nuoto. L’azzurro è il re della velocità paralimpica nei 100 stile. Poco fa a Madeira Barlaam si è preso l’oro con record mondiale col tempo di 52”32 e appena uscito dalla vasca non si è accontentato: “Voglio scendere sotto i 51 secondi”. Lo ha detto l’azzurro già pluricampione mondiale di nuoto e medagliato paralimpico a Tokyo e già oro nei 100 farfalla S9 in questa edizione dei Mondiali e pure con primato per quest’ultima specialità. A raffica i risultati dell’azzurro di Milano, che studia ingegneria civile. A raffica come la sua nuotata senza limiti e senza pietà in vasca. Avversari ammutoliti e titolo vinto.

Uno Squalo del nuoto paralimpico, che somiglia sempre di più a Michael Phelps. Simone ha vinto il titolo nei 100 stile e ha dato all’Italia paralimpica l’ennesima medaglia in eredità, contando le 37 in totale già ottenute in Portogallo con la cima del medagliere acciuffato. La strada sembra andare verso quella che fu a Londra. Nel 2019 la Nazionale italiana ottenne 50 allori e il titolo di squadra campione del mondo. A Madeira le medaglie probabilmente saranno di più e grazie al carattere degli azzurri che hanno fatto sinora 16 ori, 11 argenti e 10 bronzi (leggi qui). La storia è ancora scritta. Intanto il libro sportivo della vita di Simone che firma un’altra leggenda personale.

(foto@AugustoBizzi)

