Giochi Europei Giovanili di nuoto paralimpico: il messaggio di Barlaam agli atleti

Da un pluricampione mondiale di nuoto paralimpico con ori a cinque cerchi in bacheca, ai giovani che prendono da esempio atleti di caratura internazionale e che un giorno potrebbero ripercorrere le loro tappe.

Simone Barlaam agli ultimi Mondiali di Madeira ha collezionato cinque ori con diversi record ottenuti (mondiale ed europeo). E’ una delle stelle della Nazionale italiana bicampione iridata in competizione (2019 e 2022). E ad alcune settimane dall’evento straordinario di Portogallo fa i suoi auguri a chi scenderà in vasca agli Europei Giovanili.

E’ una giovane Italia di talenti, anche questa e Simone da campione dona parole di forza e di entusiasmo a chi un giorno farà cose meravigliose in piscina come lui.

Di seguito il messaggio

“Ciao ragazzi volevo farvi un grandissimo in bocca al lupo da parte mia. Le prime volte so che ci sono emozioni strane, un po’ di ansia, un po’ carica… vi capisco e lo ricordo come se fosse ieri, anche perchè fino a poco tempo fa ero uno di voi. Un atleta alle prime armi con tantissime emozioni e paure. Anche ora mi emoziono sempre prima di ogni competizione, ma fidatevi che sono sensazioni bellissime che non dimenticherete mai bisogna solo saperle gestire.

Sono sicuro che andrete alla grande.

Buon divertimento a tutti voi, mi raccomando seguite i consigli degli allenatori, divertitevi, rendeteci fieri, noi vi seguiremo.

Non vediamo l’ora di tifare per voi. FORZA RAGAZZI!”.

(foto@AugustoBizzi)

