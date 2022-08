Europei 2022, a Ostia il nuoto di fondo dal 18 al 21 agosto

Ostia – Torna il grande nuoto a Ostia. Lo fa in occasione degli Europei delle discipline acquatiche che si svolgeranno da domani a Roma, fino al 21 agosto e proprio nell’ultimo giorno di gare della manifestazione, si chiuderanno anche quelle dedicate al nuoto di fondo. Quest’ultimo è in programma dal 18 di questo mese e vedrà protagonisti i campioni azzurri nel mare antistante la spiaggia libera SPQR, sul Lungomare Amerigo Vespucci.

Gregorio Paltrinieri potrà competere con i grandi del Vecchio Continente, difendendo l’incredibile tris di ori ottenuti a Budapest lo scorso anno e probabilmente aggiungerne degli altri in bacheca. Nella 5, nella 10 km il capitano della Nazionale di nuoto è il Re d’Europa e anche nella staffetta mista 4×1250. Sono queste le gare che si svolgeranno ancora il 18, il 19, il 20 e il 21 agosto. Non solo nella classe maschile, che vedrà protagonista anche Domenico Acerenza, tra gli altri, ma anche in quella femminile, il nuoto di fondo può puntare al podio in tali distanze. Rachele Bruni e Giulia Gabrielleschi tra le altre azzurre in gara. E poi ecco la maratona del mare della 25. Dario Verani è campione del mondo in carica e vorrà evidentemente vincere anche nelle acque di casa. Casa sportiva di Gregorio che solo pochi anni fa lo fa visto crescere al Polo Natatorio (Centro Federale Frecciarossa) e diventare il Re olimpico e mondiale del mezzofondo.

Dalle 9 del mattino, fino alle 14 tutte le gare in programma:

18 agosto

Mattina 09.00 – 13.00

09.00 | Donne – 10 Km

11.45 | Uomini – 5 Km

12,30 Cerimonia di premiazione

19 agosto

Mattina 09.00 – 13.00

09.00 | Uomini – 10 Km

11.45 | Donne – 5 Km

12,30 Cerimonia di premiazione

20 agosto

Mattina 07.00 – 12.00

07.00 | Donne, Uomini – 25 Km

11.30 | Cerimonia Premiazione

21 agosto

Mattina 09.00 – 12.00

09.00 | Team Event 5 Km

11.00 | Cerimonia Premiazione

Di seguito tutti i protagonisti azzurri in gara

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuto) 5-10 km

Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli) 5-10 km

Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli) 10 km

Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli) 10 km

Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics) 25 km

Mario Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene) 25 km

Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari) 5 km

Matteo Furlan (Marina Militare/Team Veneto) 25 km

Rachele Bruni (Fiamme Oro/Aurelia Nuoto) 10 km

Martina De Memme (Esercito/Olimpic Nuoto Napoli)

Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) 5-10 km

Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros) 25 km

Sofie Callo (Fiamme Oro/RN Spezia) 5 km

Silvia Ciccarella (Carabinieri/Aniene) 25 km

Veronica Santoni (CC Aniene) 25 km

(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport