Anziano morto sulla spiaggia libera di Ostia senza bagnino, Falconi: “Basta speculazioni”

Ostia – A meno di 24 ore dalla tragedia avvenuta sulla spiaggia Senape di Ostia (leggi qui), il Presidente del X Municipio, Mario Falconi, in una nota stampa, denuncia le “speculazioni” sulla vicenda: “Esprimo con grande dolore il mio cordoglio, in qualità di Presidente del X Municipio, per i fatti avvenuti ieri pomeriggio, intorno alle 19, sulla spiaggia libera ‘Senape’ nel lungomare Duca degli Abruzzi, dove un uomo di 82 anni ha perso conoscenza ed è morto, nonostante i soccorsi disperati e le ripetute operazioni rianimatorie” dichiara Falconi.

“Le cause della morte sono in fase di accertamento – prosegue – da parte dell’autorità giudiziaria, ma con ogni probabilità mi fanno affermare, da ex medico-cardiologo ospedaliero, che si sia trattato di un arresto cardiaco irreversibile come purtroppo capita, ancora oggi, a molti uomini e donne del nostro Pianeta”

“Di fronte a questo grave lutto – conclude Falconi – preferisco rivolgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, tralasciando le inutili speculazioni soprattutto da parte di chi, troppo spesso, deliberatamente ignora la deontologia professionale”.

Picca (Lega): “Spiagge senza sicurezza per i bagnanti”

Non è tardata la risposta della Lega, con cui la Picca ribadisce l’importanza della salvaguardia dei bagnanti: “Anche questa stagione balneare targata amministrazione Pd si è rivelata fallimentare sotto il profilo della sicurezza sulle spiagge di Ostia – si legge nella nota -. Il tragico episodio, dove ha perso la vita un uomo in una spiaggia libera priva di bagnini, conferma purtroppo l’assenza di interventi a salvaguardia dei bagnanti“.

“Come Lega abbiamo chiesto grande attenzione alla giunta Falconi, e su questo tema abbiamo presentato proposte concrete ma l’Amministrazione ha sempre rigettato al mittente ogni nostra iniziativa – conclude Picca -. Oggi piangiamo una vittima che poteva essere evitata, solidarietà ai familiari”.

