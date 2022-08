L’Italcanottaggio verso i Mondiali: raduno a Piediluco dei ‘quattro di coppia’

Parallelamente al raduno della Nazionale Pararowing, il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha indetto un secondo raduno a Piediluco, sempre presso le strutture del Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica, preparatorio per i Campionati Mondiali di Racice di settembre e dedicato ai quattro di coppia Pesi Leggeri maschili e femminili. Il collegiale si svolgerà dal prossimo 28 agosto all’11 settembre e vedrà coinvolti 8 atleti Pesi Leggeri, quattro uomini e quattro donne. Il raduno sarà diretto e condotto dal DT con la collaborazione del capo allenatore junior femminile Massimo Casula. Di seguito l’elenco dei convocati:

Alessandro Benzoni (SC Gavirate), Ilaria Corazza (SC Timavo), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Giulia Mignemi (SC Aetna), Arianna Noseda (Fiamme Rosse-SC Lario), Patrick Rocek (SC Lario), Niels Torre (Carabinieri-SC Viareggio), Antonio Vicino (Marina Militare).

Per quanto riguarda, invece i due senza pielle, maschile e femminile, questi si alleneranno presso le rispettive società e saranno seguiti dai propri tecnici. Di seguito gli equipaggi selezionati:

Maria Elena Zerboni, Samantha Premerl (CC Saturnia) e Giovanni Ficarra (CC Peloro), Alessandro Durante (SC Telimar). (canottaggio.org)

