Karate Fiamme Gialle: Degli Abbati e Muffato sul podio agli Europei ’87

Negli anni ’80 l’Italia ballava le canzoni dei Duran Duran e di Albano e Romina Power. Probabilmente quei successi ottenuti dal karate italiano e dalle Fiamme Gialle sono nati ascoltando quella musica. I ‘Wild Boys’ con un pizzico di ‘Felicità’ salendo e combattendo sul tatami erano loro, gli eroi gialloverdi della Squadra più titolata al Mondo. E il titolo del libro scritto da Claudio Culasso (La storia del Club di Karate più titolato al mondo), come fosse un altro atleta del karate fatto nascere e fatto vincere, riporta i successi degli atleti gialloverdi. In questo caso lo fa a pag. 176 del volume presentato al Centro Sportivo della Guardia di Finanza lo scorso 4 luglio. (leggi qui)

L’ex Direttore Tecnico del settore karate delle Fiamme Gialle ha messo uno dopo l’altro insieme tutti i successi dei suoi ‘figli del tatami’ con dati, statistiche e fotografie che resteranno per sempre a disposizione delle nuove generazioni. Lui che li ha arruolati e loro che hanno vinto, con talento e gratitudine. Con determinazione e voglia di dimostrare il meglio. Nel 1987 a Glasgow si svolsero gli Europei di Karate e il libro lo racconta. La Nazionale Italiana, in quell’evento importante, portava sul tatami e nel kumite Achille Degli Abbati e Francesco Muffato, tra gli altri e tra gli altri azzurri che vinsero. Loro si misero al collo rispettivamente un oro e un bronzo. Come dice il libro fu il successo più prestigioso della stagione agonistica di allora.

Il giovanissimo Degli Abbati (che poi conquistò l’oro anche agli Assoluti Italiani di allora), nel peso dei 70 kg, trionfò e salì sul podio insieme a Muffato lasciando per sempre il segno. L’Italia fece uno storico bis agli Europei e lo fecero anche le Fiamme Gialle. La ‘Squadra di Karate più titolata al mondo’.

