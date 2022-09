Lotta Olimpica, l’Italia ai Mondiali con 13 azzurri

È tutto pronto per l’inizio dei Campionati Mondiali di Lotta Senior 2022 stile libero, greco romana e femminile, in programma da sabato 10 a domenica 18 settembre a Belgrado, in Serbia. La rassegna iridata vedrà al via più di 800 tra lottatori e lottatrici, che solcheranno le materassine della Stark Arena.

L’Italia sarà rappresentata da 13 atleti, convocati dalla Direzione Tecnica nei tre stili: Dalma Caneva (68 kg) e Enrica Rinaldi (76 kg) nella femminile; Giovanni Freni (55 kg), Riccardo Vito Abbrescia (77 kg), Matteo Maffezzoli (82 kg), Mirco Minguzzi (87 kg), Nikoloz Kakhelashvili (97 kg) e Danila Sotnikov (130 kg) nella greco romana; Gianluca Talamo (70 kg), Frank Chamizo (74 kg), Aron Caneva (86 kg), Simone Iannattoni (92 kg) e Benjamin Honis (97 kg) nello stile libero. Non parteciperà per imperfette condizioni fisico il nostro bronzo olimpico Abraham Conyedo.

Ad accompagnare gli atleti ci saranno i coaches Massimiliano Saglietti, Pietro Piscitelli e Michele Liuzzi, i medici Gaetano Schiavottiello e Paolo Giardina, l’arbitro Luca Valentini, il Vicepresidente Gianni Morsiani, il Direttore Tecnico Salvatore Avanzato e il Presidente della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici Salvatore Finizio.

Le gare prenderanno il via nella mattinata di sabato 10 settembre con le eliminatorie delle prime categorie di peso della greco romana e andranno avanti fino alla domenica successiva, ultimo giorno di finali dello stile libero. Come consuetudine, le fasi finali (e i ripescaggi) di ogni categoria si disputeranno il giorno successivo alle eliminatorie.

Ecco il calendario dettagliato delle eliminatorie degli azzurri:

Sabato 10: Giovanni Freni, Riccardo Vito Abbrescia e Mirco Minguzzi

Domenica 11: Matteo Maffezzoli e Nikoloz Kakhelashvili

Lunedì 12: Danila Sotnikov

Martedì 13: Enrica Rinaldi

Mercoledì 14: Dalma Caneva

Giovedì 15: Gianluca Talamo, Aron Caneva

Venerdì 16: Frank Chamizo e Simone Iannattoni

Sabato 17: Benjamin Honis

(coni.it)(foto@fijlkam)

