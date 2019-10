Preserva la giovinezza della tua pelle con il nuovo siero viso FOREO

Il brand svedese FOREO (leggi qui) ha siglato un accordo di partnership con la catena di beauty store Pinalli per la distribuzione in Italia del SERUM SERUM SERUM, ovvero il nuovo siero viso in micro-capsule (leggi qui) studiato per preservare la giovinezza della pelle. Per celebrare l’inizio di questa collaborazione, i brand Pinalli e FOREO (leggi qui) si uniranno per un evento esclusivo presso il beauty store Pinalli di Rimini Corso d’Augusto 130/132, sabato 2 novembre 2019 a partire dalle ore 15.00.

Il serum serum serum

Il SERUM SERUM SERUM (59 euro nel packaging da 30 ml) , il cui triplice nome allude alle sue potenti funzionalità progettate per rassodare, rinnovare e reidratare la pelle, è stato creato per aiutare a combattere i segni del tempo, regalando una pelle luminosa, soda, sana, più giovane e levigata. Le micro-capsule infuse di squalano, derivante dallo squalene che è un olio prodotto naturalmente nel corpo, trasportano i nutrienti in profondità, aiutano a bilanciare la produzione di sebo, e a formare una barriera protettiva per contrastare e prevenire i segni del tempo.

La formula leggera del siero combatte i radicali liberi, e l’acido ialuronico in esso contenuto, svolge un’azione rimpolpante ed aiuta a mantenere la naturale idratazione della pelle, rendendola morbida, liscia e levigata. Il SERUM SERUM SERUM è adatto a tutti i tipi di pelle, è privo di fenossietanolo, parabeni, alcol, disodium EDTA, olio minerale, allergeni, profumo ed è dermatologicamente testato. Questo siero è perfetto per essere utilizzato con il LUNA 3 nella modalità massaggio rassodante, poiché le setole del device aiutano la pelle ad assorbire i benefici del prodotto.

Come si utilizza

Una volta detersa la pelle, meglio ancora se con il Micro-Foam Cleanser (leggi qui) di FOREO ed un dispositivo LUNA (leggi qui), la si asciuga e si applicano 1 o 2 gocce del siero sul viso, sul collo e décolleté, o direttamente sul lato massaggiante del dispositivo LUNA (leggi qui) prima di attivare il trattamento tonificante viso preferito. Si prosegue con l’attivazione del device compiendo delicati movimenti circolari fino a quando le micro-capsule non siano completamente dissolte, per garantire la massima diffusione del complesso ringiovanente all’ interno della pelle. Una volta ultimata questa fase, si continua con la stesura dei prodotti facenti parte della propria skincare routine. Si può utilizzare sia la mattina che la sera, e ogni volta che si avverte la sensazione di una pelle secca e disidratata che necessita di nutrimento.

Il nuovo SERUM SERUM SERUM è reperibile sul sito ufficiale www.foreo.com/it, presso i beauty store Pinalli e su pinalli.it e in un cofanetto speciale che vi segnalo su Amazon.







(Il Faro Online)