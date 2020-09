Vela olimpica a Kiel, Ruggero Tita e Giovanni Coccoluto in testa alle classifiche

Kiel – 138esima edizione della competizione a Kiel in Germania, che rappresenta a questo punto della stagione 2020 della vela olimpica il primo vero grande evento agonistico.

Partenza alla grande per Ruggero Tita e Giovanni Coccoluto, in testa alle classifiche parziali dopo una giornata di ottime prestazioni in un contesto tecnico particolarmente elevato.

Classe Nacra 17

Nella prima giornata di Kiel ottimo avvio per Ruggero Tita in coppia con Caterina Banti (CC Aniene), in testa alla classifica con tre manche d’autore (due primi e un terzo), davanti ai tedeschi Kohlhoff-Stuhlemmer e agli inglesi Gimson-Burnet (campioni del mondo in carica).

Laser Standard

Due prove per le due batterie da 40 barche ciascuna. Partenza super per il finanziere Giovanni Coccoluto (1-4 nelle due manche), che precede il campione del mondo in carica, Philipp Buhl (2-5) e il britannico Elliot Hanson (6-2).

Gli altri portacolori Gianmarco Planchesteiner e Marco Gallo (autore di due ottime prove incorso però in una squalifica), sono rispettivamente 24° e 34°.

Laser Radial

Dopo le prime due prove, 16° posto per Silvia Zennaro (14-17), 17^ posizione per Carolina Albano (15-18) e 33esima posizione per Joyce Floridia coi i parziali 32-32 su 57 partecipanti.

49er FX

Nel doppio acrobatico femminile la nostra Carlotta Omari in coppia con Matilda Distefano (Triestina Vela) (6-8-21) concludono la prima giornata di prove in 19esima posizione con i parziali 6-8-21 su un lotto di 52 equipaggi.

(foto@MartinaOrsini)